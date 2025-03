Si è aperto oggi il Dutch Open 2025 di taekwondo, uno degli eventi di maggior prestigio del circuito G2 e di scena presso l’Indoor Sportcentrum di Eindhoven, nei Paesi Bassi. La Nazionale italiana ha raccolto degli ottimi risultati in questa prima giornata, conquistando ben sette podi e confermando il proprio valore sulla scena internazionale. Brilla la stella di Simone Alessio, che si è confermato protagonista nella sua nuova categoria di peso, centrando il successo nei -87 kg. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 nei -80 kg ha concluso il torneo con quattro vittorie complessive, servendo il bis dopo il trionfo al Fujairah Open.

In finale, il campione azzurro ha superato il polacco Szymon Piatkowski, numero uno del tabellone, con un incontro gestito con grande autorità fin dall’inizio. Alessio ha vinto il primo round per 8-5 e il secondo per 6-4, dimostrando sicurezza e un ottimo adattamento alla nuova categoria. Raggiante nel post gara il calabrese classe 2000: “Sono contento della prestazione. Mi sono sentito sciolto, rilassato e mi sono divertito tanto. Ovviamente è un percorso lungo, pian piano arriveremo ad affrontare avversari sempre più di livello. Già qui al Dutch Open il livello era molto competitivo. Sono soddisfatto anche della prestazione della squadra: molti ragazzi stanno credendo, sono giovani e hanno un futuro brillante. Io cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza“.

Taekwondo: gli altri risultati del Dutch Open 2025

Anche Ludovico Iurlaro ha offerto un’ottima prova, chiudendo al secondo posto nella -63 kg. In finale, Iurlaro ha affrontato il francese Cyrian Ravet, bronzo olimpico a Parigi nella -58 kg e avversario di grande esperienza: il match si è concluso con due round: 7-12 e 8-19 in favore del transalpino, che si è preso così la vittoria nella categoria. Nonostante la sconfitta, per l’azzurro si tratta comunque di un risultato significativo, considerando che ha iniziato il torneo dai trentaduesimi, mostrando un percorso in continua crescita.

Oltre alle due finali per la vittoria, la squadra italiana ha ottenuto altri cinque terzi posti grazie a Giulia Galiero (-46 kg), Ilenia Matonti (-49 kg), Angelo Mangione (-74 kg), Alexander Oberhofer (-87 kg) e Matteo De Angelis (+87 kg), tutti autori di prestazioni solide che li hanno portati a salire sul terzo gradino del podio.