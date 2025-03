Vittoria fondamentale in ottica salvezza per la Vanoli Cremona, che stende 94-85 il Napoli Basket nell’anticipo valido per la ventunesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Il successo consente alla formazione allenata da Pierluigi Brotto di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione, in cui sprofondano invece i partenopei dopo un’altra sconfitta pesante dopo quella di domenica scorsa contro Pistoia. Dopo un primo tempo di marca cremonese, è arrivata la reazione nella ripresa della squadra ospite, che ha dato vita a un finale punto a punto risolto solo nel finale da un Corey Davis strepitoso per la Vanoli.

L’ex Trieste è il miglior realizzatore dell’incontro con 28 punti (10/12 dal campo e 6/7 da tre), con Cremona che può contare anche sui 15 punti (7/8 dal campo) di Nikolic, sui 14 di Semaj Christon e sugli 11 di Payton Willis. In casa Napoli non bastano invece i 21 punti di un Leonardo Totè dominante sotto le plance, coadiuvato da Tomislav Zubcic con 16 e Jacob Pullen a quota 14, mentre Egbunu ne aggiunge 10. Sfiora la doppia doppia infine Kevin Pangos, che si ferma a 9 punti con 12 assist.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON SERIE A BASKET

La cronaca di Cremona-Napoli

I primi due della partita sono di Pangos con l’appoggio mancino, ma l’ex di turno Owens si fa trovare pronto con la tripla. Il play di Napoli piazza anche la bomba, ma Davis fa lo stesso e poi deposita il layup ad area sguarnita. In casa partenopea si mette al lavoro anche Totè, che fa valere il suo fisico e segna da sotto, ma Davis è caldo e segna l’arresto e tiro. Cremona corre e doppia gli avversari sul 14-7 grazie a Nikolic e Christon, ma Green riavvicina Napoli con la tripla, prima che Egbunu faccia -2 con la schiacciata. Ancora Christon e Nikolic però propiziano l’allungo cremonese, che tocca il +9 con il gancetto di Poser (22-13). Napoli risponde subito con Treier e con l’and-one di Pullen, ma poco dopo segna in fade away Davis. La replica arriva con un canestro identico di Green, e il primo quarto si conclude 26-20 dopo il 2/2 in lunetta di Christon.

Lo stesso Christon apre la seconda frazione con un altro canestro nel traffico, ma Pullen risponde da par suo ubriacando di finte la difesa cremonese e depositando il layup. Zubcic segna da sotto il -2, ma Zampini fa lo stesso, poi Cremona prova a scappare: Lacey entra e segna la tripla in isolamento, poi Jones e Davis con la tripla scrivono +12 (38-26). Dopo il timeout Green risponde con la bomba dall’angolo, e Napoli torna a contatto con due canestri di Totè, una tripla di Zubcic e una penetrazione di Pangos (39-38). Willis ferma la siccità in casa Cremona con la tripla 42-38, poi Nikolic trova sette punti in fila e i ragazzi di Brotto ristabiliscono le distanze sul 47-40. In chiusura di frazione Egbunu schiaccia e poi fa 2/2 per il 49-44 con cui si va negli spogliatoi.

Secondo tempo in equilibrio: Cremona la spunta nel finale

Napoli è arrembante in avvio di ripresa: segnano Totè e Zubcic e il tabellone dice 49 pari. Davis sblocca Cremona con l’arresto e tiro, ma dall’altro lato risponde ancora Totè, ben imbeccato da Pangos. Christon segna da centro area, ma la tripla dall”angolo di Treier riporta i partenopei avanti sul 54-53. Una gran schiacciata di Owens porta Cremona sul +1, ma Napoli è in partita con la tripla dall’angolo di Zubcic, che poi appoggia il vantaggio della squadra di Valli. Willis riscrive la parità, ma un sottomano di Pangos e una tripla di Pullen permettono a Napoli di toccare il +5 (64-59). La Vanoli però reagisce subito grazie alla schiacciata sulla linea di fondo di Nikolic, e con i liberi di Zampini mette la freccia. Gli ospiti tornano a condurre dopo la tripla di Pullen, ma Nikolic dietro la schiena pesca il taglio di Zampini: canestro, fallo e 68-68, risultato con cui si chiude la terza frazione.

Nel quarto quarto si sblocca per prima Cremona con l’alley-oop per Owens, ma Zubcic risponde prontamente. Poi Pangos imbecca due volte Totè, ma dall’altro lato Burns trova i primi punti con una tripla di importanza capitale. Totè è inarrestabile da sotto e infallibile anche in lunetta per il +4 (80-76), ma nei padroni di casa arriva lo squillo con la tripla di Davis. Capitan De Nicolao piazza il jumper che vale l’82-81 per Napoli, ma Davis in transizione segna ancora da tre e lancia la fuga della Vanoli. Pullen infatti sbaglia due volte da tre, mentre Davis dall’altro lato punisce ancora dalla lunga distanza e mette in ghiaccio la partita. Napoli non segna più e Cremona dalla lunetta certifica la vittoria ancora con un Corey Davis in trans agonistica fino al 94-85 finale.