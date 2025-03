Un grande Matteo Arnaldi vola al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo qualche prestazione deludente tra Dallas e Delray Beach, il numero 35 del mondo mette in piedi un match solidissimo e batte in due set (6-4 7-5) la testa di serie numero 7 Andrey Rublev. Bene Arnaldi, ma in grande affanno il tennista russo che, dopo l’acuto a Doha, sembra aver fatto un passo indietro ed aver ritrovato le difficoltà di inizio anno. Seconda eliminazione all’esordio consecutiva per Rublev (Halys a Dubai), che non è mai apparso a suo agio sul cemento rinnovato di Indian Wells. Bravo a rimanere sempre attaccato alla partita Arnaldi, che nel secondo set si è trovato anche sotto di due break sul 3-0. Si aprono ora scenari invitanti per l’azzurro. Al terzo turno ci sarà uno tra Rinky Hijikata e Brandon Nakashima. Lo spicchio di tabellone è quello di Ben Shelton. Adesso si può puntare al ritorno in top 30.

Fritz elimina Gigante

Si ferma la corsa di Matteo Gigante. Il classe 2002 romano esce di scena giocando partita pari con Taylor Fritz. 6-3 7-5 il punteggio in favore del vincitore dell’edizione 2022, che non ha convinto del tutto all’esordio nel torneo di casa. Una palla break in più concessa da parte dello statunitense, che l’ha spuntata di esperienza sul giovane azzurro. Resta ottimo il percorso di Gigante in California. Prima le vittorie per 2-0 nelle qualificazioni contro Krueger e van de Zandschulp e poi il successo in due ore su Sebastian Baez al primo turno. Una serie di risultati che permettono al 23enne di rientrare in top 200 (183 live ranking). Avanza Fritz, che si giocherà un posto agli ottavi con Alejandro Tabilo. Prima vittoria del 2025 per il tennista cileno, bravo ad approfittare di un sorteggio favorevole che gli ha posto di fronte Dusan Lajovic. 6-3 7-5 il punteggio in favore di Tabilo, alla ricerca della forma ideale in vista dei diversi punti da difendere in primavera.

Nelle altre partite

Buona la prima per Carlos Alcaraz. Prova solida dello spagnolo, che sbriga la pratica Halys in due rapidi set. 6-4 6-2 il punteggio in favore dello spagnolo dopo poco più di un’ora in campo. La difesa del titolo dello scorso anno proseguirà tra due giorni nel terzo turno spettacolare con Denis Shapovalov. Il canadese ha liquidato il qualificato Adam Walton in due set (6-3 6-2) e si sta confermando ad alti livelli nei primi mesi del 2025 dopo il titolo vinto a Dallas e la semifinale ad Acapulco. Uno solo il precedente: terzo turno Roland Garros 2023 e 6-1 6-4 6-2 peer Alcaraz. Solido Jack Draper contro la stella Joao Fonseca. Match deciso da un primo set punto a punto vinto dal britannico. Il classe 2006 brasiliano stacca la spina nel secondo parziale ed esce sconfitto 6-4 6-0 in un’ora e 15 minuti. Campi che sembrano piuttosto adatti al gioco di Draper, che al terzo turno non avrà Felix Auger-Aliassime, ma Jenson Brooksby. Il 24enne statunitense firma l’upset di giornata battendo uno dei giocatori più in forma del momento. 6-4 6-2 il punteggio per il numero 937 del mondo, tornato in attività a inizio 2025 dopo due anni di stop tra squalifica per doping e infortuni. Battuta d’arresto per Auger, che si ferma all’esordio dopo tre finali e due tornei vinti da gennaio.

Al femminile

Jasmine Paolini brava a soffrire contro la giovanissima Iva Jovic. Esordio positivo per la numero 6 del tabellone, che ha faticato e non poco contro la classe 2007 statunitense. 7-6(3) 1-6 6-3 il punteggio in favore della toscana, al rientro in campo dopo l’infortunio alla caviglia nel 1000 di Dubai contro Kenin lo scorso 19 febbraio. Il tabellone di Paolini non è proibitivo. Al terzo turno ci sarà una tra Leylah Fernandez e Jaqueline Cristian. Il potenziale ottavo dovrebbe essere con Daria Kasatkina. I quarti di finale possono essere l’obiettivo dell’azzurra. Vince e convince Lucia Bronzetti. La numero 62 del mondo ha battuto in due combattuti set la testa di serie numero 30 Magdalena Frech. Momenti di forma opposti per le due giocatrici. L’azzurra arriva dall’ottimo percorso a Cluj-Napoca, mentre la polacca arrivava in California con tre eliminazioni al primo turno su quattro uscite nel mese di febbraio (Merida, Dubai, Abu Dhabi). 6-3 7-5 lo score in favore di Bronzetti, che si giocherà un posto negli ottavi o con Kessler o con Sabalenka, numero 1 del tabellone e favorita per la vittoria finale del torneo.