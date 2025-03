Si è conclusa senza podi la prima tappa della Ranking Series 2025 di lotta, di scena in Albania, nella capitale Tirana in occasione del torneo internazionale Muhamet Malo. L’ultimo azzurro impegnato nella cinque giorni di gare era Nikoloz Kakhelashvili, di scena oggi, ma non è riuscito ad andare oltre agli ottavi di finale nella categoria 97 kg di lotta greco romana. L’italo georgiano infatti è incappato subito nella sconfitta contro il tedesco Lucas Alexandros Lazogianis, che ha interrotto subito il suo cammino con il punteggio di 3-1.

Lotta: i risultati dei giorni scorsi nella Ranking Series di Tirana

Nei giorni scorsi si erano chiuse senza acuti anche le prove delle altre tre azzurre impegnate a Tirana, dal momento che nessuna di loro è riuscita a farsi strada nelle fasi finali dei rispettivi tornei. Elena Esposito e Aurora Campagna si erano arrese senza portare a casa un incontro nella giornata di venerdì, rispettivamente nella categoria 59 kg e 62 kg. Purtroppo non è arrivato il riscatto ieri nemmeno con Enrica Rinaldi, che nei 76 kg si è fermata subito ai quarti di finale, sconfitta dall’atleta kirghisa Medet Kyzi Aiperi con un netto 9-0.