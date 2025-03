Jasper Philipsen conquista la prima vittoria stagionale. Il velocista belga si prende il primo successo del 2025 dominando la volata conclusiva della Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Battuto Olav Koojj (Visma/Lease a Bike) di poche pedalate. Jonathan Milan non è riuscito a brillare. L’azzurro si è mal posizionato nella preparazione alla volata, trovandosi di fatto nel lato meno coperto dal vento, e ha perso il treno per le prime piazze concludendo in sesta posizione. Terzo Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech). Indietro Tim Merlier. Il campione europeo è addirittura rimasto fuori dalla top-10.

La corsa

Sin dal via, il gruppo non concede molto spazio ai vari tentativi di attacco che si sviluppano nei primi chilometri. Un allungo di Tomas Kopecký (Unibet Tietema Rockets) e Leander Van Hautegem (Wagner Bazin WB) viene rapidamente annullato. I primi a scappare sono Robert Stannard (Bahrain Victorious), Fabian Lienhard (Tudor Pro Cycling Team), Abram Stockman (Unibet Tietema Rockets), Roel Van Sintmaartensdijk e Taco Van Der Hoorn (Intermarché-Wanty), ai quali riesce ad agganciarsi anche Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), che accumulano 18″ di vantaggio prima di essere ripresi dal plotone dopo il tratto di pavé di Holleweg. Trascorsa un’ora di gara e percorsi quasi 50 chilometri, la fuga riesce finalmente a formarsi. Ad evadere sono nuovamente Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) e Tomas Kopecký (Unibet Tietema Rockets) assieme a Huub Artz (Intermarché-Wanty), Ward Vanhoof (Team Flanders – Baloise), Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team), Ceriel Desal e Axandre Van Petegem (Wagner Bazin WB). Il vantaggio degli attaccanti tocca un massimo di 4’50” e resta stabile per diversi chilometri fino circa a metà gara. Poco oltre il giro di boa entra in azione laVisma | Lease a Bike e il ritmo del gruppo aumenta notevolmente. Il margine dei battistrada scende inesorabilmente e all’ingresso del circuito finale gli attaccanti vengono subito ripresi. Con tante squadre interessate alla volata, il destino degli attaccanti è segnato e infatti, poco dopo il primo passaggio sulla linea d’arrivo per iniziare l’unico giro del circuito finale, la loro avventura termina. Da questo momento è tutta una lunga preparazione alla volata, che vede Cofidis, Tudor Pro Cycling Team, UAE Team Emirates XRG, Decathlon AG2R La Mondiale, Uno-X Mobility ed EF Education-EasyPost alternarsi in testa al gruppo prima del ritorno degli uomini Lidl-Trek. Unica “emozione” di questo finale è la caduta del solo Matevz Goverkar (Bahrain Victorious) per cercare di evitare un paletto, a poco più di 3000 metri dal traguardo. Alla flamme rouge è la Visma | Lease a Bike la meglio posizionata, ma sul rettilineo finale esce al momento giusto il trenino Alpecin-Deceuninck, con Kaden Groves a lanciare perfettamente Jasper Philipsen verso il successo.