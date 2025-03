Andrea Giovannini vince la Mass Start di Heerenveen, valida per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di pista lunga. Il trentino rimane in testa al gruppo per l’intera prova, ottenendo il successo in volata. Si tratta della prima vittoria stagionale per Giovannini, che festeggia così il successo nella classifica generale di Coppa del Mondo per il secondo anno di fila. Nel pomeriggio, l’Italia torna sul podio e lo fa nel Team Pursuit. Il terzetto composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha concluso la gara in seconda posizione in 3’41”14. Davanti agli azzurri, solo gli Stati Uniti, in vantaggio di 1”74. La nazionale a stelle e strisce si è imposta anche nella classifica di specialità, proprio davanti all’Italia. Gli atleti tricolore si possono comunque dire soddisfatti della propria Coppa del Mondo, che li ha visti sempre sul podio. Si conclude così una stagione brillante per la spedizione tricolore, che collezionando diciotto podi – tra cui cinque successi – ha firmato il nuovo primato nazionale.

I RISULTATI DELLE GARE FEMMINILE

Dai Paesi Bassi, arrivano buoni risultati anche per il settore femminile. Francesca Lollobrigida ha mancato di pochi millesimi la Mass Start, terminando la gara quinta dopo essere stata risucchiata nel rettilineo della rimonta dalle avversarie. L’atleta dell’Aeronautica Militare è tornata in azione con il Team Pursuit, insieme ad Arianna Fontana e Alice Marletti. Il terzetto ha tagliato il traguardo in quinta posizione, qualificandosi per l’inseguimento dei Campionati mondiali di Hamar. Nei 500 metri, Serena Pergher ha concluso in quattordicesima posizione con un tempo di 38”11. Giorgia Aiello ha invece trovato la sesta posizione in 39”05 nella Division-B. In campo maschile, David Bosa ha trovato il quindicesimo tempo nel raggruppamento cadetto con un 35”85.