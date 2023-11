Judo, Europei Montpellier 2023: sfuma il bronzo per Giuffrida. Delusione Scutto nei -48 kg

Sono scattati a Montpellier gli Europei 2023 di judo e la prima giornata porta un paio di importanti delusioni per la spedizione azzurra. Cinque le categorie di peso in programma quest’oggi, tre al femminile e due al maschile, e purtroppo l’Italia non porta a casa alcuna medaglia. Chi ci è andata più vicina è stata Odette Giuffrida, l’unica in grado quest’oggi di arrivare a giocarsi il podio. Il bronzo olimpico di Tokyo, dopo aver perso la semifinale della categoria -52kg contro la kosovara Krasniqi, è stata nel pomeriggio sconfitta anche nella finalina per il bronzo contro la tedesca Ballahus in un incontro terminato con la squalifica della judoka azzurra.

La grande delusione arriva certamente da Assunta Scutto, prima testa di serie nei -48kg. La numero uno della classifica mondiale ha fatto poca strada: dopo un bye al primo turno è stata infatti subito sconfitta dall’azera Leyla Aliyeva. Nella stessa categoria fuori anche Francesca Milani negli ottavi per mano della russa Sabina Giliazova. Chiude il quadro al femminile Veronica Toniolo: la campionessa mondiale in carica a livello juniores nei -57 kg ha prima battuto la belga Libeer e poi si è arresa a Ballhaus.

IL CALENDARIO

Poche soddisfazioni anche in campo maschile. Nei -60 kg Andrea Carlino è stato il migliore dei nostri, superando prima il portoghese Lopes e poi l’azero Aghayev contro pronostico. Sconfitto ai quarti dal francese Mkheidze, Carlino è andato ai ripescaggi, venendo però eliminato dal belga Verstraeten. Non ha nulla da rimproverarsi anche Angelo Pantano, che ha battuto lo sloveno Starkel prima di fermarsi al cospetto del numero uno Garrigos. Nei -66 kg Fabio Basile esce di scena al secondo turno contro lo spagnolo Garcia Torne, mentre l’esordio è stato fatale a Matteo Piras, sconfitto dall’azero Najafov.