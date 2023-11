Tennis, Toni Nadal sul rientro di Rafa: “Ogni giorno va meglio, dovrebbe farcela per gli Australian Open”

Intervenuto a RadioEstadio su Onda Cero, Toni Nadal ha fatto il punto della situazione sul recupero di Rafa, alimentando le speranze dei suoi tifosi in vista degli Australian Open 2024: “Lo vedo allenarsi e ogni giorno va un po’ meglio, perciò mi aspetto che sia in grado di giocare a Melbourne. L’infortunio tuttavia è stato lungo e bisogna agire con cautela“. Zio Toni ha poi aggiunto: “Giocare con il dolore ormai è quasi d’obbligo nello sport ad alto livello al giorno d’oggi. Quando si spinge il corpo al limite, inevitabilmente sorgono dei problemi. L’aumento della velocità della palla ha contribuito perché se viaggia così velocemente è più facile che possa esserci un cedimento fisico“. Infine, sul non essere testa di serie: “Si tratta di un altro problema che andrebbe a complicare la situazione se Rafa arrivasse pronto. Solitamente ha bisogno di un paio di turni di rodaggio, ma così rischierebbe di trovarsi subito di fronte uno dei migliori giocatori“.