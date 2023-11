Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Djokovic: “Sto passando più giorni in bagno che sul campo da tennis”

Raggiunti i quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo la sofferta vittoria in tre set contro Griekspoor, Novak Djokovic ha ammesso in conferenza stampa di avere qualche problema fisico: “Onestamente, ormai da diversi giorni passo più tempo in bagno che sul campo da tennis. Ho problemi di stomaco e non mi sento del tutto me stesso“. Contro l’olandese, Nole ha avuto bisogno delle cure mediche, e solo nel terzo set ha cominciato a sentirsi meglio dopo aver vinto il secondo al tie break. Il serbo ha poi fatto i complimenti al suo avversario: “Ha fatto una grande partita, senza mai abbassare il livello del suo tennis per oltre due ore e mezza. Se avesse vinto il risultato sarebbe stato giusto“.

Ora Djokovic è atteso dall’ostacolo Holger Rune, in un incontro che è il remake della finale dello scorso anno a Bercy, quando a trionfare fu il danese. Il classe 2003 è in ripresa dopo un periodo buio, e ha la possibilità di staccare il pass per le ATP Finals di Torino, quindi il numero 1 al mondo dovrà stare molto attento, problemi fisici permettendo.