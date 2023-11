Calendario Europei judo Montpellier 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei Europei di judo di Montpellier 2023, in programma da venerdì 3 a domenica 5 novembre: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna continentale che assegnerà 14 titoli continentali individuali assoluti, dopo il successo della Georgia nella prova a squadre dei Giochi Europei di Cracovia. Al via anche 17 azzurri (otto uomini e nove donne), pronti a dare il massimo per portare in alto il Tricolore e conquistare piazzamenti di peso. Infatti, oltre alle medaglie, l’Europeo mette in palio punti pesantissimi per i ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà visibile in diretta streaming su JudoTV, mentre al momento non è prevista copertura televisiva. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari delle gare degli Europei di judo di Montpellier 2023.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

JUDO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Europei judo Montpellier 2023

VENERDI’ 3 NOVEMBRE

10.00 Eliminatorie -48 kg femminili, -52 kg femminili, -57 kg femminili, -60 kg maschili, -66 kg maschili

16.00 Final block -48 kg femminili, -52 kg femminili, -57 kg femminili, -60 kg maschili, -66 kg maschili

SABATO 4 NOVEMBRE

10.00 Eliminatorie -63 kg femminili, -70 kg femminili, -73 kg maschili, -81 kg maschili

16.00 Final block -63 kg femminili, -70 kg femminili, -73 kg maschili, -81 kg maschili

DOMENICA 5 NOVEMBRE

10.00 Eliminatorie -78 kg femminili, +78 kg femminili, -90 kg maschili

16.00 Final block -78 kg femminili, +78 kg femminili, -90 kg maschili