Judo, Europei Belgrado 2024: Italia quinta nel Team Event, oro alla Francia

L’Italia sogna ma si ferma ad un soffio dal podio nel Team Event che ha chiuso il programma degli Europei di Belgrado 2024 di judo. Dopo aver superato nettamente per 4-1 l’IJF Refugee Team al primo turno grazie ai successi di Lorenzo Rigano, Erica Simonetti, Thauany David Capanni Dias ed Edoardo Mella (ininfluente la sconfitta di Kwadjo Anani nei pesi massimi maschili), la squadra azzurra ha sfiorato l’impresa ai quarti di finale contro i campioni in carica della Georgia. Gli azzurri sono arrivati sul 3-3 contro i georgiani, che sono riusciti a prevalere sfruttando il sorteggio favorevole: il punto decisivo è arrivato con il campione olimpico dei -90 kg Lasha Bekauri contro Rigano. L’Italia si è poi rifatta ai ripescaggi superando l’Olanda per 4-2 con le affermazioni di Capanni Dias (-57 kg), Mella (-73 kg), Rigano (-90 kg) e Giorgia Stangherlin (+70 kg), capace di avere la meglio sotto categoria su un peso massimo come Carmen Dijkstra per somma di sanzioni.

Il sogno degli azzurri si è fermato però sul più bello, in una finale per il bronzo persa piuttosto nettamente (1-4) contro la Germania. L’Italia inizia bene con la vittoria di Thauany David Capanni Dias, imbattuta in giornata nei -57 kg, sulla tedesca Jana Ziegler. La Germania però ha poi messo a segno quattro punti consecutivi grazie alle vittorie di Jano Ruebo su Manuel Parlati (-73 kg), Samira Bock su Martina Esposito (-70 kg), Johann Lenz su Lorenzo Rigano (-90 kg) e Anna Monta Olek su Giorgia Stangherlin (+70 kg). L’Italia non riesce quindi a difendere il bronzo vinto lo scorso anno a Cracovia e chiude gli Europei di Belgrado 2024 di judo con un buon quinto posto nel Team Event, che non ha visto al via i big azzurri. Nell’altra finale per il bronzo la Serbia si è imposta per 4-2 sulla Croazia, mentre la Francia ha travolto la Georgia nella finale per il titolo grazie ai successi di Faiza Mokdar, Joan-Benjamin Gaba, Margaux Pinot e Alexis Mathieu.