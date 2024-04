Napoli-Roma, tifoso si trasveste da sceicco: “Ho comprato il club, Conte primo acquisto” (FOTO)

Goliardia, un pizzico di fantasia e anche un messaggio alla società. Un tifoso del Napoli in occasione della partita contro la Roma, nella 34esima giornata di Serie A, si è vestito da sceicco e ha esposto un cartello che non lascia spazio ad interpretazioni su qual è la prima scelta dell’uomo per la panchina: “Ho comprato il Napoli. Primo acquisto: Antonio Conte…ora tutto sul calciomercato”. Un modo per vivere gli spalti in modo goliardico, ma anche per lanciare un segnale al presidente Aurelio De Laurentiis. Quello di Antonio Conte è uno dei nomi principali per la panchina partenopea nella prossima stagione. Nelle prossime settimane il numero 1 del club azzurro annuncerà la nuova guida tecnica. A questo tifoso non resta che sperare.