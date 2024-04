Udinese, Cannavaro: “Squadra coraggiosa, credo nella salvezza”

Il tecnico dell”Udinese Fabio Cannavaro commenta ai microfoni di DAZN la partita contro il Bologna, terminata per 1-1: “Ho visto una squadra coraggiosa. I ragazzi erano liberi di testa, nonostante la sconfitta non semplice contro la Roma. Ci sono grandi margini di miglioramento, nonostante qualche giocatore fuori e delle squalifiche di troppo. La situazione non è facile, ma c’è una risposta ottima da parte di tutti i giocatori e cercheremo di migliorare aspetti come la gestione palla e la rincorsa agli avversari. Il Bologna è una buonissima squadra, ti fa correre tanto, ma come tutte ha degli aspetti critici e abbiamo cercato di attaccare quelli. Dobbiamo lavorare tutti insieme, riducendo le distanze tra i reparti. Sappiamo che c’è da soffrire, specialmente giocando fuori casa, ma andiamo via con del rammarico perché avremmo potuto portare via i tre punti. C’è stata grande attenzione da parte di tutta la squadra, abbiamo concesso poco e si tratta di un aspetto positivo che ci portiamo dietro volentieri. Salvezza? Credo nel lavoro, nonostante il poco tempo. Ho accettato questa sfida perché ho visto grande potenziale in una società che ti fa lavorare bene. Ho grande entusiasmo, nonostante non sia facile affrontare squadre così forti, ma resto assolutamente fiducioso”.