Frosinone-Sassuolo 4-2, Mazzitelli: “Doppietta grande emozione, abbiamo una chiara identità”

“L’episodio del calcio di rigore ci ha fatto capire che saremmo stati in grado di recuperare la partita. Siamo stati molto bravi a crederci, specialmente sul 2-0. Abbiamo giocato un gran secondo tempo, ma l’episodio del rigore è stato decisivo per farci capire che avremmo potuto riprendere la partita”. Lo ha detto Luca Mazzitelli, capitano e centrocampista del Frosinone, dopo la vittoria contro il Sassuolo grazie a una sua doppietta: “La doppietta è una grande emozione, sono contento per la squadra che deve continuare questo percorso e fare ancora molti punti. Di Francesco è riuscito subito a darci una grande identità, integrando bene i nuovi acquisti e facendoci lavorare con grande intensità”.