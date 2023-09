Vuelta 2023, ventesima tappa Manzanares El Real – Guadarrama oggi in tv: orari e diretta streaming

La Vuelta a Espana 2023 vive oggi la sua giornata decisiva con la ventesima e penultima tappa, la più lunga di questa edizione numero 78 con i 207,8 chilometri da Manzanares El Real a Guadarrama. Una frazione che ricalca una Classica, con dieci GPM non impegnativi ma comunque destinati a rimanere nelle gambe dei corridori. Si tratta dell’ultima occasione per cambiare le cose in classifica generale, alla vigilia della passerella finale di Madrid. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della ventesima tappa è prevista dal chilometro zero intorno alle 12:00, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo è invece stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:15 e le 17:45, in base a quelle che sono le previsioni sulla media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv integrale fin dalla partenza su Eurosport, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.