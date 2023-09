Coppa Davis 2023, Italia ai quarti di finale se… Tutte le combinazioni prima di Svezia e Canada-Cile

L’Italia ha battuto il Cile per 3-0, ecco le combinazioni in ottica quarti di finale (Finals di Malaga) per gli azzurri in Coppa Davis 2023. Successo totale oggi con tre vittorie in tre set, prima nel singolare con Arnaldi contro Garin, poi con Sonego contro Jarry, quindi nel doppio di Musetti e Sonego contro Barrios Vera e Tabilo, in tutti e tre i casi rimontando dopo l’iniziale svantaggio maturato dopo ciascun primo set. Questo vuol dire che sia gli azzurri che i cileni si trovano ora a quota una vittoria e una sconfitta e con tre set vinti e tre set persi, fattore che qualifica già il Canada che con 6-0 e soprattutto con 12-2 di score nel computo dei set è inarrivabile da almeno una tra Cile e Italia anche in caso di maxi-arrivo a quota due vittorie per tre squadre.

E per l’Italia purtroppo il 2-1 nel computo dei set (e non 2-0) nel doppio vuol dire che sì, ci sono chance di qualificazione a Malaga in caso di vittoria con la Svezia domenica, ma domani potrebbe arrivare la clamorosa eliminazione perché il destino non è nelle nostre mani nella sua interezza. Infatti, se il Cile batterà il Canada per 3-0, con qualsiasi tipo di quoziente set, gli azzurri saranno eliminati prima di scendere in campo l’indomani con gli scandinavi. Questo perché con tre vittorie per 2-0 l’Italia salirebbe al massimo a 13-9 nel quoziente set, mentre il Cile, se anche dovesse vincere tutti e tre i match per 2-1, si porterebbe a 15-10 nel rapporto set vinti/persi, una quoziente lievemente maggiore rispetto al nostro.

Con qualsiasi altro risultato domani tra sudamericani e nordamericani, invece, il destino torna nelle mani dei ragazzi di Volandri, e per la precisione in caso di 2-1 per il Cile ci basterà battere la Svezia, stesso discorso in caso di vittoria del Canada: 3-0 o 2-1 per noi sugli svedesi non farà differenza. Ecco il riepilogo della classifica (in ordine la squadra, il rapporto vittorie-sconfitte complessivo, il rapporto match vinti e persi all’interno degli scontri, il rapporto tra set vinti e persi).

Canada 2-0 (6-0, 12-2)

Cile 1-1 (3-3, 9-7)

Italia 1-1 (3-3, 7-9)

Svezia 0-2 (0-6, 2-12)

COMBINAZIONI: