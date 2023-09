Roma-Empoli, Mourinho in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

José Mourinho parlerà in conferenza stampa oggi in tv: ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming. A Trigoria il tecnico portoghese è chiamato a presentare i temi della sfida contro l’Empoli, una partita molto delicata perché si sfidano due formazioni ancora a quota zero vittorie e dunque i tre punti sono fondamentali per entrambe. Lo Special One parlerà alle ore 14.30 di sabato 16 settembre, diretta sul canale Youtube della Roma, diretta scritta su Sportface.

