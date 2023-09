Lecce, D’Aversa: “L’entusiasmo serve, ma non dimentichiamo il nostro obiettivo”

“Sia chiaro che questa posizione di classifica non ci appartiene. Nel calcio basta un episodio per far cambiare tutto, non abbiamo raggiunto assolutamente il nostro obiettivo e nell’intero campionato ci saranno momenti delicati. Ho letto tanti, troppi complimenti: l’entusiasmo serve, ma non possiamo dimenticare il nostro obiettivo”. Lo ha detto il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa alla vigilia della trasferta di Monza contro la squadra di Raffaele Palladino. Sette punti per i giallorossi, come la Juventus. E sulle difficoltà della gara contro i brianzoli l’allenatore spiega. “Leggo che si è formata una grandissima squadra – dice D’Aversa – , però, se la confrontiamo a quanto ha speso il Monza, affrontiamo una squadra più forte. Se andiamo a giocarcela con presunzione possiamo farci male”. E sulla formazione da schierare dopo la sosta: “Chi va in Nazionale non va in vacanza e quando ritornano bisogna vedere la loro condizione fisica. Scelte che dipendono anche dalla squadra avversaria, dal tipo di gara che si vuole fare. Stanno tutti bene, dovrò così sciogliere gli ulteriori dubbi”, conclude D’Aversa.