Vuelta 2023, undicesima tappa Lerma – La Laguna Negra: data, orari, diretta tv e streaming

L’undicesima tappa, in programma mercoledì 6 settembre, porta la Vuelta a Espana 2023 da Lerma a La Laguna Negra dopo 163,5 chilometri. Frazione essenzialmente pianeggiante fino alla salita conclusiva, che sarà teatro di nuove scintille tra gli uomini di classifica. Ecco quindi tutte le informazioni per seguire al meglio la frazione che porta la Vuelta 2023 al giro di boa.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dell’undicesima tappa è prevista intorno alle 13:20, dopo che il gruppo avrà superato la fase di trasferimento. L’arrivo è invece previsto tra le 17:20 e le 17:45, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport che si collegherà dalle 14:30, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.