Vuelta 2023, sedicesima tappa Liencres Playa – Bejes oggi in tv: orari e diretta streaming

La Vuelta a Espana 2023 inizia oggi la sua terza e ultima settimana con la sedicesima tappa, che porta la corsa da Liencres Playa a Bejes dopo 120 chilometri brevi ma dal finale davvero esplosivo. Gli ultimi 5 km promettono infatti spettacolo, con un arrivo in salita quanto breve quanto impegnativo. Pendenze importanti che potrebbero rimanere nelle gambe degli uomini di classifica, reduci dal giorno di riposo. Ecco quando e come seguire la corsa in tempo reale.

SEDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – La sedicesima tappa prenderà il via dal chilometro zero intorno alle ore 14:45, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo dei corridori sul traguardo è stato programmato tra le 17:25 e le 17:40, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport dalle 14:15, oltre che in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.