Nuoto, 19 azzurri a Livigno per il collegiale

Collegiale a Livigno per il nuoto azzurro. La sessione è in programma dal 24 settembre al 14 ottobre con 19 atleti convocati. Presenti Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Stefano Di Cola (Aniene), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle/Team Veneto), Giovanni Caserta (In Sport), Nicolò Martinenghi e Matteo Rivolta (Aniene), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leopsort), Michele Lamberti (Fiamme Gialle/Gam Brescia), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Gabriele Detti (Esercito/In Sport), Matteo Lamberti (Carabinieri/Gam Brescia), Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici del Nuoto Modena) e Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto).

Nello staff i tecnici Claudio Rossetto, Stefano Morini, Cesare Casella, Alberto Burlina, Marco Pedoja e Michele Dalan, il medico Tiziana Balducci, i fisioterapisti Alessandro Del Poero, Giuseppe Mondì e Roberto Vidoni, il preparatore atletico Marco Lancissi.