Inter, Graziani: “Thuram meglio di Lukaku? Ad oggi no”

“L’Inter va a gonfie e quest’anno sarà una delle più serie candidate a vincere lo scudetto. La Juventus però, zitta zitta, la trovi lì e non ha le coppe. Il Milan forse comincia a soffrire mentalmente il derby. I nerazzurri sanno approfittare molto bene degli errori avversari perché sono belli e concreti. C’è stato un momento in cui si pensava che il Milan potesse rientrare, ma l’Inter ha colpito nelle ripartenze”. Questa è l’analisi dell’ex attaccante Francesco Graziani ai microfoni di Sport Mediaset, all’indomani della vittoria dell’Inter per 5-1 nel derby contro il Milan. Promosso Simone Inzaghi: “La sua squadra sa soffrire e sa attaccare: quando vede che ci sono gli spazi sfrutta al meglio le qualità di certi giocatori”, spiega. “L’Inter ha qualità in tutti i reparti. Thuram meglio di Lukaku? Oggi no. Ma ha grandi potenzialità di crescita. Adesso sta cominciando a segnare dei gol, anche belli”, conclude.