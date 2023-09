Vuelta 2023, risultati e classifica diciannovesima tappa: Dainese brucia Ganna in volata

I risultati e l’ordine di arrivo della diciannovesima tappa della Vuelta 2023, la La Baneza – Iscar di 177 km, in cui il corridore italiano del Team DSM-Firmenich, Alberto Dainese, conquista il successo bruciando nella volata finale il connazionale Filippo Ganna della Ineos Grenadiers. Terzo posto per l’olandese della EF Education Easy-Post, Marijn Van Den Berg, che spezza la possibilità di una tripletta tutta italiana con Davide Cimolai della Cofidis, che ad ogni modo ottiene un’ottima quarta posizione. Brutta caduta ad un paio di chilometri dal traguardo per la maglia verde Kaiden Groves, che è costretto a rinunciare alla volata e arriva in solitaria con una maschera di sangue in volto. Ecco l’ordine di arrivo della diciannovesima tappa della Vuelta.

