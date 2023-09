Vuelta 2023, classifiche aggiornate dopo diciannovesima tappa: Kuss sempre in rosso

Le classifiche della Vuelta 2023 aggiornate dopo la diciannovesima tappa della Vuelta 2023, la La Baneza – Iscar di 177 km, in cui il corridore italiano del Team DSM-Firmenich, Alberto Dainese, ha ottenuto il successo bruciando nella volata finale il connazionale Filippo Ganna della Ineos Grenadiers. Lo statunitense della Jumbo Visma, Sepp Kuss, difende senza alcun problema la maglia rossa, esattamente come il belga Remco Evenepoel che si tiene stretta la maglia a pois. Juan Ayuso resta in possesso della maglia bianca, mentre Kaiden Groves, nonostante la caduta, tiene la maglia verde. Ecco tutte le classifiche aggiornate.

LE PAGELLE

L’ORDINE DI ARRIVO

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 69h 14′ 04″ Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) + 00’17” Primoz Roglic (Jumbo Visma) + 01’08” Juan Ayuso (UAE Emirates) + 04’00” Mikel Landa (Bahrain Victorious) + 04’19” Enric Mas (Movistar) + 04’30” Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) + 07′ 37″ Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) + 08′ 35″ Joao Almeida (UAE Emirates) + 10’34” Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +12’34”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) 228pt Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 192pt Andreas Lorentz Kron (Lotto Dstny) 152pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 129pt Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 51pt Michael Storer (Groupama-FDJ) 39pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)