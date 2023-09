Caso Rubiales: dovrà stare ad almeno 200 metri da Hermoso

L’audiencia nacional, la più alta corte penale della Spagna, ha stabilito che Luis Rubiales dovrà mantenere una distanza di almeno 200 metri da Jenni Hermoso e non potrà parlarle. Questa mattina l’ex presidente della Federcalcio nazionale ha rilasciato la propria deposizione in tribunale e il giudice Francisco de Jorge ha accolto la richiesta di ordinanza restrittiva, respingendo invece l’obbligo di firma ogni due settimane.

Le calciatrici spagnole, neotitolate campionesse mondiali, hanno rifiutato – tranne due – la convocazione in Nazionale dopo lo scandalo del bacio che Rubiales ha dato forzatamente alla giocatrice Jenni Hermoso. Trentanove giocatrici hanno firmato un comunicato che afferma che ‘al momento i cambiamenti che si sono prodotti non risultano sufficienti affinché le giocatrici si sentano in un luogo sicuro, dove si rispettano le donne, si punta sul calcio femminile e dove possiamo dare il nostro massimo rendimento’.