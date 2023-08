Vuelta 2023, quinta tappa Morella – Burriana oggi in tv: orari e diretta streaming

La Vuelta a Espana 2023 continua oggi con la quinta tappa, che porta la corsa spagnola da Morella a Burriana dopo 158,7 chilometri che dovrebbero sorridere ai velocisti del gruppo. Pochissime difficoltà altimetriche e un finale che si preannuncia molto veloce sembrano infatti perfetti per le ruote veloci, che cercheranno di non lasciarsi sfuggire una delle poche occasioni a lavoro favorevoli nell’arco delle tre settimane di corsa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa, che Sportface vi racconterà giorno dopo giorno per non farvi perdere nulla.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza del gruppo dal chilometro zero è prevista dopo la fase di trasferimento intorno alle 13:10, mentre l’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40 in base alla media oraria della corsa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport a partire dalle 14:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.