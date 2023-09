Vuelta 2023, quindicesima tappa Pamplona-Lekunberri oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi si chiude la seconda settimana della Vuelta a Espana 2023, che propone la quindicesima tappa di 158,5 chilometri da Pamplona a Lekunberri. Una frazione che dopo le fatiche degli ultimi giorni potrebbe anche sorridere alle fughe, visto il percorso vallonato ma non certo durissimo. Il tutto alla vigilia del secondo giorno di riposo, sicuramente meritato dai corridori. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa odierna.

QUINDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

VUELTA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

VUELTA 2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della quindicesima tappa, dopo la fase di trasferimento, avrà luogo intorno alle 13:30 dal chilometro zero mentre l’arrivo sul traguardo è stato programmato tra le 17:20 e le 17:40, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport dalle 14:30, con gli appassionati che potranno usufruire anche di diverse opzioni di diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.