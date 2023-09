Bellucci-Machac oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Challenger Cassis 2023

Mattia Bellucci affronterà Thomas Machac nella finale del Challenger di Cassis 2023. Dopo una prima parte di stagione non particolarmente entusiasmante (Australian Open escluso), Bellucci sta finalmente ritrovando il suo tennis ed è tornato a far bene a livello Challenger. Lo dimostra la prestigiosa finale raggiunta in Francia, dove ha vinto ben quattro match, alternando vittorie nette a successi più sofferti. A contendergli il titolo sarà il ceco Machac, specialista di queste condizioni di gioco e favorito secondo i bookmakers. Non è da escludere tuttavia che possa accusare le fatiche della semifinale contro Muller, vinta solo al tie-break del terzo.

Bellucci e Machac scenderanno in campo oggi, domenica 10 settembre alle ore 14:00. Non è prevista una diretta televisiva, mentre sarà possibile seguire l’incontro su Challenger Tv, piattaforma streaming disponibile sul sito ufficiale ATP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale di Bellucci garantendo ai propri lettori aggiornamenti al termine della partita.