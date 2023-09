Nicolato risponde a Gentile: “Provo tenerezza per lui, mi giudica maleducatamente”

Botta e risposta fra ex CT della Nazionale Under 21. Dopo l’Europeo deludentissimo della squadra di Paolo Nicolato, lo stesso è stato sollevato dall’incarico. Subito dopo l’esonero avvenuto Claudio Gentile, ex Commissario Tecnico che ha vinto invece l’Europeo di categoria nel 20244, ha etichettato Nicolato così: “Ha santi specialissimi. Ai miei tempi le raccomandazioni valevano più dei meriti. Mi viene da pensare che dalle parti di Via Allegri, a Roma, sia rimasto tutto uguale“.

Ai microfoni de Il Corriere della Sera ha parlato Nicolato che ha risposto non fra le righe a Gentile: “La storia dei procuratori? Ne ha dette anche altre nei miei confronti e provo solo tenerezza per lui, che mi giudica maleducatamente senza conoscermi. Io non ho mai avuto interferenze di alcun tipo e il rapporto con i giocatori, che in maggior parte conservo, è sempre stato del tutto corretto e diretto“.