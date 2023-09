Roma, striscione a Trigoria: “Testardamente Mourinho”

La Roma ha 1 punto in 3 partite in questo avvio di stagione, ma Josè Mourinho non è in discussione per i tifosi. Nella giornata di oggi, prima della seduta di allenamento, uno dei gruppi organizzati della Curva Sud ha esposto uno striscione all’esterno del centro sportivo di Trigoria. “Ostinatamente Roma. Testardamente…Mourinho!”, è il messaggio di sostegno all’indirizzo dello Special One e della squadra. Domenica la Roma tornerà in campo per sfidare l’Empoli in una quarta giornata di campionato che rischia di essere già un crocevia di ambizioni. La squadra giallorossa, con Lukaku e Dybala che potrebbero debuttare insieme dal 1′, non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalle altre big. All’Olimpico è atteso l’ennesimo sold out dell’era Friedkin.