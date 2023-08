Vuelta 2023, classifiche aggiornate dopo quarta tappa: Evenepoel sempre in rosso

Le classifiche della Vuelta 2023 aggiornate dopo la quarta tappa, la Andorra la Vella-Tarragona di 183,4 km, in cui l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck, Kaden Groves, ha conquistato il successo imponendosi in volata sul colombiano dell’UAE Team Emirates, Juan Sebastian Molano, rimontato a pochi centimetri dal traguardo. Remco Evenepoel resta tranquillamente in maglia rossa e in maglia bianca, ma perde la maglia a pois, che finisce sulle spalle dell’argentino Eduardo Sepulvenda. Il vincitore di giornata Kaden Groves si prende la maglia verde. Ecco le classifiche aggiornate.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Remco Evenepoel (Quick Step) 12:48:58 Enric Mas (Movistar Team) +5” Lenny Martinez (Groupama) +15” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +31” Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe) +33” Cian Uijtdebroeks (Bora Hansgrohe) +37″ Romain Bardet (Team Dsm-Firmenich) +39” Primoz Roglic (Jumbo Visma) +41” Juan Ayuso (UAE Emirates) +42” Marc Soler (UAE Emirates) +46”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Grooves (Alpecin Deceuninck) 75pt Andrea Vendrame (AG2R Citroen) 62pt Andreas Kron (Lotto Dstny) 30pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 16pt Remco Evenepoel (Quick Step) 10pt Matteo Sobrero (Team Jayco Alula) 6pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)