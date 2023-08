Vuelta 2023: clamoroso tentativo sabotaggio, in quattro provano a versare 400 litri di olio sul percorso

Clamoroso quanto accaduto ieri, lunedì 28 agosto, in occasione della terza tappa della Vuelta 2023. Quattro persone, infatti, sono state arrestate dalla polizia spagnola con l’accusa di aver ideato e quasi messo in pratica un incredibile tentativo di sabotaggio. I fermati sono stati sorpresi mentre cercavano di azionare un meccanismo per mezzo del quale avrebbero versato 400 litri di un liquido simile a olio per motori sul percorso tra i comuni di Suria (Barcellona) e Arinsal (Andorra). Il marchingegno consisteva in due fusti della capacità di 200 litri ciascuno, con dispositivo a distanza, elettrovalvola e timer, il tutto nascosto tra le piante. Il liquido, simile ad olio per motori, sarà analizzato da specialisti forensi.