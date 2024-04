Tour of the Alps 2024, risultati e classifica seconda tappa: trionfo in solitaria di Alessandro De Marchi

Uno splendido Alessandro De Marchi si aggiudica la seconda tappa del Tour of the Alps grazie ad una grande azione in solitaria nell’ultima salita. La tappa, la più lunga della corsa con 190,7 km, con partenza da Salorno e arrivo in Tirolo a Stams, è stata animata dalla fuga di De Marchi, Patrick Gamper e Simon Pellaud, Yuma Koishi e Lukas Postlberger. Questi ultimi due sono i primi a perdere contatto, mentre Gamper, che oggi correva sulle strade di casa, ha provato ad anticipare i compagni di fuga prima della salita finale, a 33km dal traguardo, ma è stato poi ripreso e staccato dagli altri due dopo una quindicina di km. Ai -17 è arrivata la rasoiata decisiva di De Marchi, che ha lasciato sul posto anche il transalpino, scollinando da solo con poco meno di un minuto di vantaggio. Il Rosso di Buja ha poi amministrato abilmente il vantaggio in discesa e nel tratto finale, alzando le braccia al cielo visibilmente emozionato. Ottava vittoria in carriera per il quasi 38enne friulano, a cui mancava il successo dalla Tre Valli Varesine del 2021. Rimane tutto invariato nella classifica generale, con Tobias Foss che conserva la maglia verde davanti a Harper e Chaves.

