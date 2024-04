Tour of the Alps 2024, risultati e classifica quarta tappa: azione vincente di Simon Carr, Tiberi è 6°

Simon Carr si è aggiudicato la quarta tappa del Tour of the Alps, la Neumarkt/Egna-Levico Terme di 141,3 km. Con una splendida azione personale il corridore della EF Education – EasyPost taglia il traguardo in solitaria, con un vantaggio di 1’19” su Michael Stoter e Ben O’Connor. Wout Poels si aggiudica la volata di un gruppetto di inseguitori e si prende la quarta piazza davanti a Paret-Peintre e a un ottimo Antonio Tiberi che chiude in sesta posizione. Un altro azzurro in top-10 è Giulio Pellizzarri, che chiude nono. Juan Pedro Lopez della Lidl – Trek si difende bene e conserva la maglia di leader della generale.

Da segnalare, nel corso della tappa, la brutta cadita di cui è rimasto vittima Chris Harper. L’australiano, durante la discesa dal passo Vetriolo è andato a sbattere violentemente contro un lampione. Harper, che ovviamente indossava il casco, è rimasto a terra per poi essere subito soccorso è stato trasferito all’ospedale per accertamenti, ma non ha mai perso conoscenza.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

TOUR OF THE ALPS 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

PERCORSO E ALTIMETRIA DI TUTTE LE TAPPE

ORDINE DI ARRIVO

1. Simon Carr (EF Education – EasyPost) 4h’06″27

2. Michael Stoter (Tudor Pro Cycling Team) +1’19”

3. Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +1’19”

4. Wout Poels (Bahrain – Victorious) +1’22”

5. Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +1’22”

6. Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) +1’22”

7. Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) +1’22”

8. Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek) +1’22”

9. Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) +2’19”

10. Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) +2’19”