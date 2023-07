Tour de France 2023, sedicesima tappa Passy-Combloux oggi in tv: orari e diretta streaming

La sedicesima tappa del Tour de France 2023, la cronometro individuale di 22,4 chilometri da Passy a Combloux, apre la terza e ultima settimana della Grande Boucle numero 110. Un capitolo molto importante nella lotta per la maglia gialla e per il podio, visto che questa è l’unica prova contro il tempo in questa edizione della corsa francese. Vingegaard e Pogacar sono pronti a darsi ancora una volta battaglia, di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

SEGUI LA DIRETTA

SEDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via in ordine inverso rispetto alla classifica generale, con la prima partenza in programma alle ore 13:05. La partenza della maglia gialla invece è prevista intorno alle 17:00, per una tappa che dovrebbe quindi chiudersi alle 17:35 circa. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport, mentre il collegamento su Rai2 avrà inizio alle ore 14:45. La diretta streaming invece sarà a disposizione su Eurosport.it, Discovery+, RaiPlay, GCN+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.