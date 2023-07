Genoa-Wsg Tirol oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Grande attesa per la seconda amichevole precampionato del Genoa di Alberto Gilardino. La squadra rossoblù scenderà in campo oggi, martedì 18 luglio, al ‘Benatti’ per sfidare il Wsg Tirol alle 17:00. Dopo l’esordio con il Fassa (vittoria per 12-0), il Genoa cerca buone risposte in vista del ritorno in massima serie. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN con telecronaca di Tommaso Turci. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco di questo test in Val di Fassa.

SEGUI LA DIRETTA