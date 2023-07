Inter, il ds del Wolfsburg conferma l’interesse per Gosens

Sebastian Schindzielorz, direttore sportivo del Wolfsburg, scopre le sue carte a proposito di Robin Gosens. Il dirigente del club tedesco che milita in Bundesliga ha aperto in maniera esplicita all’interesse per il terzino dell’Inter. In risposta alla domanda del giornale Wolfsburger Allgemeine se ci fosse qualcosa di più di un semplice rumore, Schindzielorz ha risposto di sì: “Va bene, su questo possiamo essere d’accordo“. Gosens è infatti la seconda scelta per la fascia nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi, che preferisce Dimarco. Il tedesco però ambisce a una convocazione per l’Europeo del prossimo anno ed è alla ricerca di una soluzione che gli permetta di giocare con più continuità dopo le ottime stagioni all’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky, però, c’è ancora distanza tra Inter e Wolfsburg: i tedeschi chiedono un prestito con opzione di acquisto, i nerazzurri vogliono oltre 10 milioni di euro.