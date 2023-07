Dazn, partnership con Daimani per la vendita dei biglietti di eventi sportivi direttamente sull’app

Dazn Group ha annunciato di aver siglato una partnership strategica con Daimani finalizzata allo sviluppo e al lancio di un marketplace globale dedicato alla vendita di biglietti di eventi sportivi in app. “L’accordo con Daimani – sottolinea Dazn in una nota – rappresenta una tappa significativa nel percorso di innovazione continua intrapreso, che vede la piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo impegnata nell’aggregare in un’unica applicazione tutti i contenuti, servizi e prodotti legati allo sport, con l’obiettivo di offrire agli appassionati un’esperienza di tifo sempre meno frammentata”. “Inizialmente, nel nuovo marketplace – che sarà lanciato in una prima fase nel Regno Unito, in Germania, Italia e Spagna – sarà possibile acquistare tramite Dazn un’ampia gamma di biglietti e pacchetti hospitality per eventi sportivi, tra cui quelli per Euro2024 e quelli per la Rugby World Cup 2023. Particolare attenzione sarà data alla vendita dei biglietti di campionati sportivi ed eventi di cui Dazn detiene i diritti di trasmissione, con un servizio accessibile, adeguato e facile da usare”.

