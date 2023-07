Tour de France 2023, diciottesima tappa Moutiers – Bourg-en-Bresse oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 prosegue oggi con la diciottesima tappa, che porta la Grande Boucle numero 110 da Moutiers a Bourg-en-Bresse dopo 184,9 chilometri. Dopo tante salite, ecco una frazione sulla carta adatta ai velocisti che potranno dare una giornata di tregua agli uomini di classifica. Occhi sempre aperti, ma potrebbe essere una giornata da volata sulle strade francesi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa al meglio.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista per le ore 13:35. L’arrivo invece è stato programmato in un orario compreso tra le 17:30 e le 17:55 in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. La diciottesima tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport, mentre il collegamento su Rai2 avrà inizio alle ore 14:45. La diretta streaming invece sarà a disposizione su Eurosport.it, Discovery+, RaiPlay, GCN+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.