Tour de France 2023, diciassettesima tappa Saint Gervais Mont Blanc-Courchevel oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2023 vive oggi una delle sue giornate più attese, con la diciassettesima tappa di 165,7 chilometri da Saint-Gervais-Mont Blanc a Courchevel. I corridori dovranno infatti affrontare 5000 metri di dislivello positivo, con quattro GPM tra cui spicca nel finale il lunghissimo e impegnativo Col de la Loze, che con i suoi 2304 metri di quota è anche la cima più alta di questa edizione. Di seguito tutti i dettagli per seguire la corsa.

SEGUI LA DIRETTA

DICIASSETTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – La tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:30, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo a Courchevel è stato programmato in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:45, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport, mentre il collegamento su Rai2 avrà inizio alle ore 14:45. La diretta streaming invece sarà a disposizione su Eurosport.it, Discovery+, RaiPlay, GCN+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.