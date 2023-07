Cremonese, Ballardini: “Rimasto per serietà e ambizione della società”

Nonostante la retrocessione, Davide Ballardini ha sposato il progetto della Cremonese e punta a proseguire l’ottimo lavoro intravisto nel finale della scorsa stagione. “La convinzione di rimanere qui parte dalla serietà, l’ambizione, l’ambiente: tutte cose che danno forza al nostro lavoro”, le parole del tecnico dei grigiorossi. “Quest’anno a parer mio dovremo costruire una squadra ancora più forte di quella che avevamo la stagione scorsa perché in Serie B tutte le squadre sono competitive. Lo scorso anno chi è retrocesso in C ha spesso vinto con le prime in classifica”.

Un’altra certezza dello spogliatoio sarà il veterano Ciofani. “Un ragazzo straordinario, sarà certamente un giocatore importante per noi in spogliatoio, in campo, in allenamento, in partita. Se l’è guadagnata tutta la riconferma e la stima da parte di tutti. Il possibile arrivo di Vazquez? Abbiamo sempre avuto un regista classico, mi piace avere nella squadra un giocatore che fa giocare i compagni, che è nato per quel ruolo. Poi è chiaro che oggi per quel ruolo fai sempre più fatica a trovare qualcuno con le caratteristiche precise, ma cercheremo di averlo“, ha concluso Ballardini.