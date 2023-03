Parigi-Nizza 2023, classifica generale aggiornata dopo la quinta tappa: Pogacar ancora al comando

La classifica generale della Parigi-Nizza 2023 aggiornata dopo la quinta tappa. Olav Kooij ha tagliato per primo il traguardo dopo i 212,4 km tra Saint-Symphorien-sur-Coise e Saint-Paul-Trois-Chateaux, centrando la sua prima vittoria nel World Tour al termine di una tappa molto lineare, che ha avuto pochi spunti degni di nota, a parte il momento della volata. Per questo, la situazione rimane invariata anche per quanto riguarda la maglia gialla, che rimane a Tadej Pogacar, il quale vede ridursi di un paio di secondi il vantaggio su David Gaudu. La top-10 rimane, erò, invariata.

CLASSIFICA GENERALE DOPO LA QUINTA TAPPA