Real Madrid, infortunio alla caviglia per Benzema: in forte dubbio per la gara contro il Liverpool

Non c’è pace per Karim Benzema, che dopo aver saltato i Mondiali per infortunio, torna ad essere vittima di problemi fisici in una stagione apparentemente stregata. Come riporta AS, l’attaccante del Real Madrid ha riportato un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di allenarsi negli ultimi giorni. Se l’assenza nella sfida di Liga contro l’Espanyol è certa, probabile è anche il forfait nel ritorno di Champions League contro il Liverpool. Rischia dunque di aumentare il numero di partite saltate in stagione con la maglia dei Blancos, che attualmente ammonta a 13.