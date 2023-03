F1, Motorsport: Sanchez si è dimesso dalla Ferrari, ha progettato la SF-23

Clamorosa notizia lanciata da Motosport e che trova conferme nell’ambiente della F1. E’ vero e proprio terremoto in Ferrari, dove dopo dieci anni l’head of vehicle concept della scuderia di Maranello, David Sanchez, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Secondo quanto filtra, la decisione non avrebbe nulla a che vedere col risultato della gara in Bahrain, ma frutto di una richiesta da parte di un altro team che gli ha offerto un contratto importante. David Sanchez, di fatto, era dal 2021 il Chief Engineer e ha condotto e progettato lo sviluppo della F1-75 dello scorso anno e l’attuale monoposto SF-23. I sostituti saranno reperiti dall’interno del team, considerando le ferree regole di gardening alle quali sono sottoposti gli ingegneri senior di altri team che vogliono cambiare scuderia.