LIVE – Vuelta 2023, ottava tappa Dénia – Xorret de Catí in DIRETTA: tutti gli aggiornamenti

La diretta scritta dell’ottava tappa della Vuelta a Espana 2023, che prosegue con i 165 chilometri da Dénia a Xorret de Catí. Una frazione molto mossa, con cinque GPM e soprattutto lo strappo finale che potrebbe fare la differenza anche tra gli uomini di classifica. Un’altra giornata tutta da vivere quindi sulle strade spagnole, con Sportface che ve la racconterà in tempo reale senza farvi perdere assolutamente nulla grazie agli aggiornamenti live, le classifiche, le pagelle e tanto altro ancora.

17.25 PRIMOZ ROGLIC REGOLA EVENEPOEL ALL’ARRIVO! GRANDE VITTORIA E DOPPIO COLPO JUMBO VISMA, KUSS E’ IN ROSSO.

17.23 Un minuto di ritardo per Martinez, la maglia rossa cambierà e passerà sulle spalle di Kuss.

17.20 Si scollina al GPM, vuol dire che mancano 3 km all’arrivo. Nessun attacco, Evenepoel prende dieci punti per la maglia a pois.

17.16 Va da solo Kuss! Il corridore della Jumbo Visma diventerà maglia rossa oggi visto che Martinez è naufragato.

17.15 Roglic prova a staccare Evenepoel, Vingegaard invece guardingo.

17.11 E invece il gruppo sta per riprendere i fuggitivi! Evenepoel non in grande spolvero, ma manda i suoi in testa.

17.07 7 km all’arrivo per i quattro al comando!

17.03 Non li riprendono più se vanno così! Grande accordo tra Caruso, Rui Costa, Lazkano e Kron!

16.51 Van Eetvelt e Camargo provano a ricucire sui quattro di testa, 30″ per loro.

16.44 30 km al traguardo! Ora tratto in discesa e poi l’ultima salita, il GPM di prima categoria di Xorret de Catì.

16.35 Latour abbandona la corsa.

16.33 Per i quattro di testa stabile a oltre 1′ il vantaggio.

16.27 Caruso, Costa, Lazkano e Kron al comando a 37 km dall’arrivo, per questo quartetto 1’05” di vantaggio su primi inseguitori!

16.13 Evenepoel rientra in gruppo, davanti prendono margine (25″ circa) ancora otto corridori sugli altri.

16.07 Attenzione! Problema meccanico per Evenepoel!

16.00 I fuggitivi sono di nuovo tutti insieme! Dunque 21 al comando ora con 3′ di vantaggio sul gruppo maglia rossa.

15.53 Ricongiungimento! Sono dunque ora otto i corridori al comando, Elissonde, Kron, Prodhomme, Tiberi, Costa, Lazkano, Rodriguez e Romo, 30″ per loro su altri venti ex compagni di fuga.

15.45 Rodriguez, Romo, Tiberi, Lazkano e De Gendt al comando a 64 km dall’arrivo.

15.37 Tre inseguitori rispetto ai cinque davanti: si tratta di Kenny Elissonde (Lidl Trek), Andreas Kron (Lotto Dstny) e Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën).

15.30 De Gendt ripreso dai quattro inseguitori, dunque ora troviamo un quintetto al comando.

15.23 Gruppetto a quattro corridori, tra questi anche Tiberi insieme a Rodriguez, che stanno ricucendo il margine con De Gendt nel tratto di discesa dopo lo scollinamento. Ora 20″ per il leader della corsa.

15.12 Show di De Gendt, siamo già nella terza salita di giornata, Puerto de Beninfallim, e ha un vantaggio di 1’30” sugli altri 29 della fuga.

15.00 Ancora molto fluido l’attacco di De Gendt.

14.51 Superiore al minuto il vantaggio di De Gendt! Che azione la sua.

14.40 110 km all’arrivo, De Gendt sta volando! Per lui in questo momento ci sono 45″ di vantaggio!

14.32 Herrada scollina per primo, intanto De Gendt nel tratto di discesa prova a fare la differenza e va da solo: 15″ per lui.

14.25 Siamo nel tratto di ascesa numero due di oggi, si sale fino al Puertos de Tollos.

14.14 Ci siamo, la fuga è partita! Finn Fischer Black (UAE Team Emirates), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Camiano Caruso, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Lidl-Trek), Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe), Andreas Kron, Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), Diego Camargo (EF Education-EasyPost), Callum Scotson (Jayco-AlUla), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Oier Lazkano (Movistar), Jesus Herrada, Ruben Fernandez (Cofidis), Romain Bardet (DSM-Firmenich), Cristian Rodriguez (Arkea Samsic), Javier Romo (Astana Qazaqstan), José Manuel Diaz Gallego, Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) e altri corridori hanno già 3’45” di vantaggio.

14.02 In 22 tentano ora di andare in fuga.

13.58 Kron prova a far partire un’altra fuga.

13.54 Caduta nel gruppo! Anche Almeida coinvolto, per fortuna nessuna conseguenza.

13.49 Gruppo compatto di nuovo! Dopo 27 km annullata la fuga.

13.38 Prima ascesa di giornata, Alto de Vall d’Ebo.

13.33 Kenny Elissonde, Bauke Mollema (Lidl Trek), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Diego Camargo, Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich), Alan Jousseaume (Total Energies), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), José Manuel Diaz Gallego, Pelayo Sanchez (Burgos-BH) and Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) i quattordici al comando. Per loro 55″.

13.22 Adesso ben tredici i corridori al comando, ma il gruppo non lascia fare.

13.13 Tentativo di fuga a otto, vedremo se avrà successo.

13.10 Ci siamo, inizia ora l’ottava tappa della Vuelta da Denia.

13.05 Corridori in movimento per coprire i 7 km del tratto di trasferimento fino al chilometro zero.

13.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio dalle strade della Vuelta. Oggi ottava tappa, da Denia a Xorret de Catì, tante salite e arrivo in ascesa, ci sarà da divertirsi.