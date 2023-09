Formazioni ufficiali Bologna-Cagliari, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bologna-Cagliari, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara scontro tra formazioni rossoblù, in palio tre punti importanti per due squadre che fin qui non hanno ancora vinto e sono ferme a un punto, seppur con un calendario complicato. Chi vincerà, i felsinei o i sardi? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 3 settembre, queste le scelte di Motta e Ranieri.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Cagliari

BOLOGNA: Skorupski; Posh, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

CAGLIARI: Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Sulemana, Makombou, Jankto; Luvumbo, Petagna.