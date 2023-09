F1 GP Italia Monza 2023, Leclerc: “Deluso per la mancata pole, ma felice per Sainz”

“C’è un po’ di delusione perché sentivo di poter conquistare la pole, ma sono comunque molto felice per il risultato di Sainz”. Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, terzo nelle qualifiche del GP di Italia a Monza: “Provo delle sensazioni fantastiche. Sono un po’ deluso per la mancata pole, ma vedere Sainz in prima posizione mi fa comunque felice. Ho fatto delle buone qualifiche, anche se la mancata scia nel Q3 mi è probabilmente costata una posizione. Ringrazio tanto i tifosi, sono davvero incredibili e ci daranno una bella spinta per provare a fare primo e secondo con Sainz. Sento dentro di me che, nonostante la superiorità della Red Bull, in gara si possa fare qualcosa di importante. Guardando tutto il weekend ho ottenuto un buon risultato, facendo molta fatica nelle libere. Sainz ha fatto un grande giro. In gara saremo in una posizione favorevole per fare bene. Ci è mancata forse un po’ di scia, ma non era così necessaria per costruire un buon risultato. Guardando i dati in gara la Red Bull è ancora avanti, ma ho la sensazione che qualcosa di importante si possa fare“.