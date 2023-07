LIVE – Tour de France 2023, sesta tappa Tarbes – Cauterets-Cambasque: gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della sesta tappa del Tour de France 2023, che porta la Grande Boucle dopo 144,9 chilometri da Tarbes a Cauterets-Cambasque. Si tratta di una delle frazioni più attese della prima settimana, il primo vero in salita sui Pirenei per una giornata che vedrà i corridori affrontare anche due salite mitiche come il Col d’Aspin e il Col du Tourmalet. Sportface vi racconterà la corsa fin dai primi metri in tempo reale, con gli aggiornamenti live che non vi faranno perdere nulla. Al termine della tappa poi non mancheranno classifiche aggiornate, pagelle, dichiarazioni e molto altro ancora.

SESTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

COME SEGUIRE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Segui il LIVE a partire dalle 13:25

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5