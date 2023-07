LIVE – Tour de France 2023, quindicesima tappa Les Gets – Saint Gervais Mont Blanc: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della quindicesima tappa del Tour de France 2023, la Les Gets-Saint Gervais Mont Blanc di 179 chilometri che chiude la seconda settimana della Grande Boucle numero 110. Terza tappa alpina consecutiva e grande attesa per quello che potrebbe essere uno dei duelli decisivi nella lotta per la maglia gialla tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, con gli aggiornamenti live che non vi faranno perdere nulla. Al termine della tappa poi non mancheranno classifiche aggiornate, pagelle, dichiarazioni e molto altro ancora.

