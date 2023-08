LIVE – Cronometro elite maschile con Ganna: Mondiali ciclismo Glasgow 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live della cronometro elite maschile di ciclismo su strada dei Mondiali di Glasgow 2023, prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. Archiviata la prova femminile individuale, tocca agli uomini misurarsi contro il tempo lungo i 47,8 chilometri con partenza e arrivo a Sterling, in Scozia. Gara molto attesa dagli appassionati italiani: al via ci sono infatti gli azzurri Mattia Cattaneo e Filippo Ganna, reduce dal trionfo nell’inseguimento di domenica e a caccia del terzo titolo iridato nella cronometro dopo quelli del 2020 e del 2021. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? La partenza è fissata alle ore 14:21 italiane di venerdì 11 agosto con il via dell primo atleta. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della cronometro elite maschile di ciclismo su strada dei Mondiali di Glasgow 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA GARA IN TV

START LIST E ORARI DI PARTENZA

PROGRAMMA SU STRADA MONDIALI GLASGOW 2023: DATE, ORARI E TV

MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB

TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA

CICLISMO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5



__________________________________________________________